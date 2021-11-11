В Саратове впервые установят полностью искусственную главную елку города

Такой рисуют новогоднюю ель на главной площади Саратова дизайнеры

В Саратове в этом году к Новому году впервые установят полностью искуственную, каркасную светодинамическую главную Елку. На Театральной площади она появится в декабре. Об этом сообщил в своем инстаграм глава администрации Саратова Михаил Исаев. - Ранее от горожан поступало много запросов на обновление главного зимнего символа областного центра, а также просьбы сделать ее искусственной. Это позволит сохранить природные ресурсы, которые ежегодно тратились на сбор конструкции. - сообщил Исаев.

Высота новой главной елки города составит 23 метра, это выше предшественницы. Ее украсят 167 метров бус с подсветкой, 650 шаров разных диаметров, 56 кристаллов. Стоять она будет на световом подиуме, На верхушке закрепят двухметровая фигура «Роза ветров», вместо традиционной ранее пятиконечной звезды.

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