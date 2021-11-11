В Балакове водитель кроссовера снес дерево и попал в больницу

ДТП в Балаково

Днем 11 ноября в городе Балаково водитель китайского кроссовера снес пару деревьев и попал в больницу.

По данным ГИБДД, авария произошла в пятом часу вечера у дома № 147 по улице Чапаева.

48-летний водитель кроссовера Tiggo не удержался на дороге и врезался в деревья на обочине.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину. Причина аварии устанавливается.

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