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Общество11 ноября 2021 20:35

Почти половина сельских школ в Саратовской области насчитывает не более 40 учеников

В таких школах самый жесткий дефицит учителей-предметников
Источник:kp.ru
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В настоящее время в 40% сельских школ Саратовской области обучается не больше 40 человек, а в старших классах остаются до 5 школьников.

Эти школы испытывают самый острый дефицит учителей-предметников. Как правило, один учитель ведет по 3-4 предмета и более из разных предметных областей.

Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии министерства образования Саратовской области 11 ноября.

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