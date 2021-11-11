Почти половина сельских школ в Саратовской области насчитывает не более 40 учеников

В настоящее время в 40% сельских школ Саратовской области обучается не больше 40 человек, а в старших классах остаются до 5 школьников.

Эти школы испытывают самый острый дефицит учителей-предметников. Как правило, один учитель ведет по 3-4 предмета и более из разных предметных областей.

Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии министерства образования Саратовской области 11 ноября.

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