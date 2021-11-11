С начала ноября в Саратове на штрафстоянки эвакуировали 102 автомобиля

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Сотрудники Госавтоинспекции в Саратове продолжают организовывать рейды по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. За 10 дней ноября выявили более 100 нарушений правил остановки, стоянки машин.

102 автомобиля уехали на эвакуаторах на штрафстоянки.

В ГИБДД Саратова отметили, что больше всего нарушений касались стоянки под запрещающими дорожными знаками или на разметке проезжей части, таких было 72 случая.

Информацию, о том на какую стоянку помещено транспортное средство, можно узнать по телефону в дежурной части ГИБДД - 75-05-09, а также 02 или 112.

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