Тело избитого мужчины нашли подъезде дома в Заводском районе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в подъезде дома в Заводском районе

В подъезде девятиэтажного дома по улице Чернышевского в Заводском районе Саратова 11 ноября на лестничной площадке между пятым и шестым этажами жильцы обнаружили 34-летнего местного жителя.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, на лице, груди и животе мужчины выявлены кровоподтеки, а также рана и ссадины на кистях рук. Назначено судебно-медицинское исследование.

Следственным отделом СКР по Заводскому району организована доследственная проверка.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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