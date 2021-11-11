Тело избитого мужчины нашли подъезде дома в Заводском районе

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в подъезде дома в Заводском районе
В подъезде девятиэтажного дома по улице Чернышевского в Заводском районе Саратова 11 ноября на лестничной площадке между пятым и шестым этажами жильцы обнаружили 34-летнего местного жителя.
Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, на лице, груди и животе мужчины выявлены кровоподтеки, а также рана и ссадины на кистях рук. Назначено судебно-медицинское исследование.
Следственным отделом СКР по Заводскому району организована доследственная проверка.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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