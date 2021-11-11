Допустившей смерть младенца жительнице Саратова дали год ограничения свободы

Суд вынес приговор жительнице Ленинского района Саратова. 25-летнюю девушку признали виновной в причинении смерти по неосторожности, уточняют сегодня, 11 ноября, в пресс-службе регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что вечером 27 июля горожанка вместе со своим пятимесячным сыном пришла в гости к своей подруге. Дамы сели выпивать. Ночью мать положила мальчика спать в коляске на кухне. Не остановило её и знание того, что ремни безопасности неисправны. Проигнорировав требования безопасности, девушка пошла спать в комнату.

Ночью ребенок выпал и ударился головой о пол. Проснувшись около 7 утра, горожанка нашла сына мертвым. Медики скорой констатировали смерть.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Девушке дали год ограничения свободы.

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