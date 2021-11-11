Суд в Саратове постановил вернуть горожанам перегороженный участок дороги

Облсуд вернул Саратову часть улицы Соборная, которую пытались отгородить и застроить. Об этом вчера, 10 ноября, сообщила пресс-служба инстанции.

- Прокурор обратился в Волжский районный суд г. Саратова с иском к комитету по управлению имуществом города Саратова, Кустову Д.Г. и Кузнецовой С.Л. Он просил признать ничтожным договор аренды земельного участка между комитетом и Кустовым Д.Г. и возвратить земельный участок в первоначальном состоянии.

В 2018 году комитетом было принято решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Волжском районе площадью 1936 кв.м. «для строительства отдельно стоящего офисного здания делового и коммерческого назначения». Единственным участником торгов признан Кустов Д.Г., с которым и был заключен договор аренды, - говорится в сообщении.

Комитет при формировании и предоставлении участка допустил несколько ошибок. Так, предприниматель получил участок со сложной геологией и газопроводом высокого давления. Кроме того, с одного конца участка до жилых домов было 11 метров, а с другого – 12, что препятствовало бы застройке.

Суд Волжского района Саратова признал договор аренды недействительным. Арендатора обязали вернуть участок.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.