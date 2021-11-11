В Энгельсе эвакуировали 20 человек из горевшей многоэтажки

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Днем 10 ноября в Энгельсе из-за пожара эвакуировали 20 человек. Виновником оказался пьяный местный житель, который подпалил квартиру непотушенной сигаретой.
Сигнал на пульт «01» в Энгельсе поступил в 13.20. На тушение пожара выехали три пожарных рассчета.
Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки.
Пожарные ликвидировали возгорание, горели вещи в комнате на площади в два кв.м.
По данным регионального ГУ МЧС, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии 55-летнего хозяина квартиры.
Из дома были эвакуированы 20 человек, сам виновник пожара получил отравление продуктами горения, его госпитализировали.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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