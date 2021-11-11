В Балакове маленький мальчик попал в больницу после наезда автомобиля

Сегодня, 11 ноября, в Балакове Саратовской области в ДТП пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
По предварительным данным, в 12:53 у дома №33 на улице 30 Лет Победы 51-летний мужчина за рулем Skoda наехал на мальчика.
Ребенка доставили в больницу. Его возраст уточняется.
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