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Политика11 ноября 2021 13:31

Алексей Антонов заявил, что решение по депутату Курихину принято

Антонов о заявлениях Курихина на комиссии по доходам: Юлил, позиционируя себя «поборником чистоты»
Источник:kp.ru
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Алексей Антонов

Алексей Антонов

Проведение комиссии Саратовской областной Думы по доходам соответствовало закону. Об этом сказал первый зампред областной Думы, председатель данной комиссии Алексей Антонов, комментируя прошедшее закрытое заседание, состоявшееся накануне в областной Думе.

- Странно читать в СМИ заявления депутата Курихина, по поводу которого данная комиссия и собиралась. Заочно его никто не судил, его права не нарушались. Необходимые уведомления в адрес Курихина были направлены - назначена проверка, отправлены телеграммы, заказные письма по всем адресам, указанным в его справке о доходах, по месту жительства, а также через помощников. Так что дата и место проведения заседаний ему были известны - иначе бы он не явился. Не было и никаких переносов места проведения заседания комиссии, о чём свидетельствуют имеющиеся копии направленных ему уведомлений. Сергею Курихину дали право предоставить письменные объяснения, о чём он просил, ознакомили с ними членов комиссии. При этом во время заседания он вёл себя некорректно, юлил, позиционируя себя «поборником чистоты», затягивал работу комиссии, вводил членов комиссии в заблуждение, постоянно пытался их провоцировать.

Также считаю необходимым пояснить, что протокол заседания не является стенограммой, за 14 лет работы в законодательном органе власти Сергей Георгиевич так этого и не усвоил? Нужно лучше разбираться в том, чем занимаешься.

В рамках закона комиссия собрала информацию по запросам от различных ведомств. Согласно закону, они подписываются и направляются Председателем комиссии. Данные сведения также были приобщены к материалам дела. Выслушав все стороны, в том числе и позицию Сергея Георгиевича, и представителя прокуратуры, приглашённого для дачи пояснений, объективно взвесив все приведённые доводы комиссия приняла определённые решения, которые будут озвучены на открытом заседании 22 ноября. А в течении пяти рабочих дней в соответствии с законом оно будет доведено до депутата, - прокомментировал Алексей Антонов.

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