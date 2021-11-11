Саратовцев просят помочь в поисках пожилого жителя Заводского района

Ориентировку опубликовало саратовское отделение «Лиза Алерт»

Сегодня, 11 ноября, волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили жителей города помочь в поисках пенсионера из Заводского района. Ориентировку разместили в сообществе в соцсети.

75-летний Геннадий Самусев пропал сегодня в поселке Калашниково. Волонтеры сообщают его приметы: рост 190 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в светло-коричневый вязаный джемпер, черные брюки, коричневые кроссовки и черную вязаную шапку. С собой у него была серая болоньевая сумка.

Поисковики ждут всех, кто может помочь, в Калашниково (координаты: 51.473605, 45.878888). Тех, у кого есть признаки ОРВИ, просят не приезжать.

Если вы где-то видели Геннадия, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52, 112 или 8-937-224-06-60 (Людмила Соловушка).

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