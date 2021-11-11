На общественных слушания бюджета Саратова назвали суммы для вновь присоединенных территорий

Сегодня, 11 ноября, в администрации Волжского района Саратова прошли общественные слушания проекта бюджета Саратова на 2022 год и на плановый период 23-24.

Председатель комитета по финансам Александр Струков рассказал, что бюджет планируется бездефицитным. Так, расходы и доходы в 2022 году должны будут составить 17,8 миллиардов рублей, на 23-24 годы – 18,2 и 18,8 миллиардов соответственно.

Муниципальный долг не должен будет превысить 7,6 миллиардов. В качестве налогов поступят 9,2 миллиарда (преимущественно это транспортный, земельный налоги, налог на имущество физлиц).

Более 66% бюджета заложено на социальный расходы – 12,67 миллиардов рублей.

Струков заявил, что в полном объеме предусмотрены средства на содержание вводимых детсадов, школ и пристроек к школам. Учтено также содержание учреждений присоединенных сельских территорий. Детсады и школы получат 93 млн рублей, на Дома культуры запланировано 60,9 млн рублей. Заложены три млн рублей на обещанный ранее властями проект нормального причала в Синеньких.

На благоустройство Саратова выделяется 407 млн рублей. Средства пойдут на уличное освещение, зеленые зоны, фонтаны и ливневки.

Продолжится ремонт тротуаров и дорог на это планируется более 2 млрд рублей, на благоустройство дворов по нацпроекту город вложит свою долю в 15,4 млн рублей.

Проект общим голосванием одобрили. За него предстоит проголосвать депутатам гордумы.

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