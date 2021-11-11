Работа на саратовской кондитерской фабрике будет все слаще

Председателю правительства "подсластили жизнь" работники кондитерской фабрики

Зарплата работников саратовской кондитерской фабрики должна в ближайшем будущем вырасти вместе с расширением производства и ассортимента продукции. Такое мнение высказал председатель правительства Роман Бусаргин, который побывал на фабрике и поделился мнением в своем телеграм-канале.

- Радует, что с начала возобновления работы после простоя предприятие наращивает производство. Сейчас налажен выпуск 19 линий продукции, включая изготовление конфет, печенья, вафель и крекеров. В сентябре текущего года средний уровень оплаты труда работников предприятия достиг 29 тысяч рублей. Однако сотрудники надеются, что темы роста увеличатся. Об этом шел разговор с инвестором. Понятно, что сейчас для него тяжелое время, в том числе из-за процедуры банкротства собственника фабрики, но стремиться всегда нужно к лучшему, считает Бусаргин.

По его мнению, при последующем расширении производства «рост заработной платы на предприятии неизбежен». Многие сотрудники проработали здесь более 10 и даже 15 лет, сейчас разрабатывают расширение ассортимента.

Бусаргин пообещал помощь правительства области «в рамках своих полномочий», чтобы инвестор смог реализовать свои планы по модернизации производства.

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