В саратовских вузах от коронавируса привито только 17% студентов

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В Саратовской области нет закрытых школ, детсадов и техникумов из-за коронавируса или ОРВИ. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном министерстве образования.

При этом в семи ВУЗах области по-прежнему числятся 411 заболевших COVID-19 студентов, наибольшее количество в СГУ имени Н.Г. Чернышевского – 93 студента. Болеют коронавирусом 40 преподавателей.

Шесть ВУЗов области работают в традиционном (очном) режиме: Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, СГК имени Л.В. Собинова, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, Поволжский кооперативный институт (ПКИ РУК), Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, духовная образовательная организация высшего образования «Саратовская православная духовная семинария». Остальные 11 ВУЗов до 13 ноября продолжают обучение в дистанционном формате.

При этом крайне низкой остается вакцинация студентов - в 17 ВУЗах вакцинировано 11,7 тыс. студентов - 17% от общего числа.

По данным Роспотребнадзора, всего привито либо прививаются 66,1 тыс. работников образования, это 87,4% от общего количества работников.

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