В Саратовской области от коронавируса умерли еще 27 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса в госпиталях умерли еще 27 человек.

- Скончались пятнадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 41 до 95 лет, - уточнили 11 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 4142 человек.

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