В Саратовской области от коронавируса умерли еще 27 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса в госпиталях умерли еще 27 человек.
- Скончались пятнадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 41 до 95 лет, - уточнили 11 ноября в региональном министерстве здравоохранения.
Таким образом общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 4142 человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.