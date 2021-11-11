Завтра в пресс-центре «КП-Саратов» расскажут об экодиктанте

Завтра, 12 ноября, в 14:00 в пресс-центре «КП-Саратов» расскажут об Экологическом диктанте.

На встрече с первым заместителем начальника управления природопользования-начальником отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Натальей Кечиной и директором Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольгой Жулидовой обсудят «Экологический диктант 2021: как измерить уровень своей экокультуры?».

Спикеры расскажут о предназначении экодиктанта, его вопросах и некоторых участниках.

Мероприятие пройдет по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография№1»). Предусмотрена трансляция на You-Tube. Задать свои вопросы журналисты смогут в чате эфира по ссылке.

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