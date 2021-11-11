Врач Зеленковский и общественница Боброва выдвинуты на получение звания почетного гражданина Саратовской области

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В Саратовской областной думе 11 ноября на заседании комиссии по почетным званиям рассмотрели кандидатуры, выдвинутые для присвоения звания «Почетный гражданин Саратовской области» в 2021 году.

Врач Виктор Васильевич Зеленковский, выдвинут Губернатором Саратовской области, его кандидатуру представлял руководитель представительства губернатора и Правительства области в органах власти Роман Яровой.

75-летний врач-терапевт ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ветеран труда, много лет работает в системе соцобслуживания. Его кандидатура не вызвала вопросов.

Валентина Михайловна Боброва, председатель регионального отделения «Союза женщин России», президент «Балаковского института профессиональной переподготовки и повышения квалификации», выдвинута Саратовским региональным отделением союза. кандидатуру 85-летней Бобровой представила зампред реготделения Союза женщин России Наталья Давиденко.

Кроме слов поддержки, вопросов и критики в адрес кандидатуры Бобровой также не последовало.

Юрий Валериевич Гусаров, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, бывший замгендиректора СЭПО выдвинут Саратовской региональной общественной организацией «Правовая защита». Его представил председатель «Правовой защиты» Геннадий Макаренко.

Четвертым кандидатом стал Александр Иванович Демченко — член Союза композиторов России, доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова. Выдвинут Саратовской региональной творческой композиторской организацией Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России».

Комиссия могла выдвинуть только двоих.

В результате открытого голосования большинство голосов получили Зеленковский и Боброва.

На совет думы и на заседание парламента вынесут их кандидатуры для присвоения почетного звания.

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