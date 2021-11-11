Бывший заместитель мэра Саратова Андрей Гнусин оставлен под стражей до 7 января

Бывший заместитель мэра Саратова Андрей Гнусин останется под стражей до 7 января 2022 года, об этом сообщается на сайте Саратовского облсуда.

Напомним, Гнусина обвиняют в том, что, работая в мэрии Саратова, он использовал свое служебное положение, чтобы передавать земельные участки из муниципальной собственности в пользование третьим лицам. В аналогичных преступлениях обвиняют и бывшего председателя комитета по архитектуре и градостроительству горадминистрации Виталия Желанова, а также бывшего заместителя мэра Антона Корнеева.

Ранее, 5 октября, Гнусину уже продлевали арест по 7 ноября 2021 года.

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