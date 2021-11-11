В Энгельсе с начавшегося из-за пьяного курения пожара пришлось эвакуировать 20 человек

Горели вещи
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 10 ноября, в Энгельсе Саратовской области горела квартира. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сигнал об огне в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на проспекте Строителей поступил в 13:20. Горели два квадратных метра вещей. На тушение отправили три расчета.
Эвакуировали 20 человек
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения 55-летнего пьяного хозяина квартиры.
Эвакуировать пришлось 20 человек. Виновник пожара отравился дымом, его госпитализировали.
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