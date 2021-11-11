СМИ: Рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина может состояться на следующей неделе

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Уже на следующей неделе в Госдуму может поступить представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с депутат от КПРФ, бывшего председателя Саратовского обкома Валерия Рашкина.

- Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели, - сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник в Госдуме.

Председатель ГД Вячеслав Володин ранее заявил, что если такое представление поступит, оно будет рассмотрено на заседании парламента незамедлительно. Решение о снятии неприкосновенности с Рашкина должно будет принять большинство депутатов.

Напомним, Валерий Рашкин был остановлен правоохранителями за рулем авто в Лысогорском районе 29 октября с тушей убитого лося в багажнике. Парламентарий отказался от медосвидетельствования, а про тушу сказал, что нашел в лесу и вез в полицию. Заведено уголовное дело по факту незаконной охоты.

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