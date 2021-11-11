В Базарно-Карабулакском районе бедный музыкант-грибник украл почти полтонны зерна

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области за кражу зерна задержали музыканта. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает региональное ГУ МВД.

Неподалеку от села Алексеевка из металлического контейнера украли 472 килограмма зерна стоимостью 5 тысяч рублей.

По подозрению задержали двоих местных жителей. Они рассказали, что пошли за грибами и наткнулись на зернохранилище. Дверь они открыли, привязав к ней и автомобилю трос, и два раза дернув.

Один из мужчин признался и пояснил, что он бедный музыкант, который играет на свадьбах и корпоративах.

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