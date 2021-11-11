В Саратове отключена вода в четырех поселках

Очередные повреждения на водопроводах в Саратове привели к остановке водоснаюжения нескольких улиц и поселков в областном центре.

Прорыв по адресу 1-й Пугачёвский поселок, 40б/1 оставил без воды жителей домов по улице Танкистов, 56068, а также 1-го Пугачёвского поселка. В ООО «КВС» обещают вернуть водоснабжение к 17.00.

Прорвало трубу на переездена Песчано-Уметском тракте, из-за этого ограничено холодное водоснабжение поселков Жасминный, Дачный, Соколовый. Здесь работы продляться до полуночи.

По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях по 6-му Соколовогорскому проезду до 20.00 сегодня, 11 ноября, отключена вода в домах ул.Аэропорт,13-30; Симбирская,154,154а; 6-й Соколовогорский проезд.

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