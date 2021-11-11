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Политика11 ноября 2021 9:48

Федеральное СМИ прочит потерю депутатской неприкосновенности Сергею Курихину

Комиссия Саратовской областной думы разбирается с возможными нарушениями в декларации о доходах известного депутата-бизнесмена
Источник:kp.ru
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Сергей Курихин

Сергей Курихин

Депутату Саратовской областной думы Сергею Курихину прочат скорую потерю депутатского иммунитета. Такое предположение сделали авторы программы «Дежурная часть» на канале «Россия24».

Прямо во время съемки сюжета, в минувший вторник, когда корреспондент настойчиво пытался пообщаться с депутатом, а тот торопился уйти из здания думы, ему вручили повестку для явки в управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. В сюжете предположили, что это может быть связано с расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, которым занимается полиция и провела обыски с изъятием десятков миллионов рублей в ряде торговых объектов, и офисах, которые могут иметь отношение к депутату. Мошенничество, как предполагают в полиции, имело место при выводе из городской собственности участка земли и объекта культурного наследия на нем – саратовского Дома художника.

В тот день федеральные журналисты снимали материал о заседании комиссии думы, которая нашла нарушения в декларации о доходах Сергея Курихина. При попытке выяснить откуда найденные полицией десятки миллионов рублей (речь шла о 150 млн рублей плюс валюта – прим. ред.) Курихин ответил журналисту, что это деньги членов его семьи, а в своей декларации «он все отразил».

Между тем в комментарии для СМИ первый зампред областной думы Алексей Антонов отметил, что комиссия облдумы по проверке доходов действительно нашла нарушения в декларации депутата. Он заметил, что если есть запрос на разбирательство, оно будет проведено, вне зависимости от того, как фамилия парламентария и каковы его заслуги. Итоги работы комиссии должны быть оглашены 22 ноября.

Журналисты в сюжете предположили развитие событий: происходящее сегодня может стать поводом для снятия депутатского иммунитета с Курихина, а дальше свои вопросы зададут правоохранительные органы.

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