Федеральное СМИ прочит потерю депутатской неприкосновенности Сергею Курихину

Сергей Курихин

Депутату Саратовской областной думы Сергею Курихину прочат скорую потерю депутатского иммунитета. Такое предположение сделали авторы программы «Дежурная часть» на канале «Россия24».

Прямо во время съемки сюжета, в минувший вторник, когда корреспондент настойчиво пытался пообщаться с депутатом, а тот торопился уйти из здания думы, ему вручили повестку для явки в управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. В сюжете предположили, что это может быть связано с расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, которым занимается полиция и провела обыски с изъятием десятков миллионов рублей в ряде торговых объектов, и офисах, которые могут иметь отношение к депутату. Мошенничество, как предполагают в полиции, имело место при выводе из городской собственности участка земли и объекта культурного наследия на нем – саратовского Дома художника.

В тот день федеральные журналисты снимали материал о заседании комиссии думы, которая нашла нарушения в декларации о доходах Сергея Курихина. При попытке выяснить откуда найденные полицией десятки миллионов рублей (речь шла о 150 млн рублей плюс валюта – прим. ред.) Курихин ответил журналисту, что это деньги членов его семьи, а в своей декларации «он все отразил».

Между тем в комментарии для СМИ первый зампред областной думы Алексей Антонов отметил, что комиссия облдумы по проверке доходов действительно нашла нарушения в декларации депутата. Он заметил, что если есть запрос на разбирательство, оно будет проведено, вне зависимости от того, как фамилия парламентария и каковы его заслуги. Итоги работы комиссии должны быть оглашены 22 ноября.

Журналисты в сюжете предположили развитие событий: происходящее сегодня может стать поводом для снятия депутатского иммунитета с Курихина, а дальше свои вопросы зададут правоохранительные органы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.