Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 645 человек

На утро 11 ноября в Саратовской области выявили 645 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых больных в Саратове — 325, в Энгельсском районе — 86, в Балаковском — 40, в Балашовском — 33, Марксовском — 16, Вольском — 15, Ртищевском — 14, Ершовском —13, Новоузенском — 10.

В возрасте старше 60 лет коронавирус выявлен сразу у 219 человек, также заболели 32 ребенка в возрасте до 14 лет.

У большинства больных - 493 - признаки ОРВИ, пневмонию выявили у 145 человек.

Всего на стационарном лечении находятся 4 275 человек, на дому справляются с заражением 6 209 больных.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 108 354 человек, выздоровели с начала эпидемии 94 207 человек, за сутки — 513.