Халк - крушить: Житель Энгельса разнес путейный пост на станции Анисовка

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Пьяный 30-летний житель Энгельса в конйце октября пробрался в закрытое помещение путейного поста на станции Анисовка и устроил там дебош. Он где разбил четыре окна, повредил межкомнатные двери, разбросал бытовую мебель и оргтехнику – ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

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Помимо разгрома, мужчина забрал с собой найденный в помещении мобильный телефон. Поэтому когда транспортными полицейскими Приволжского ЛУ МВД России мужчина был найден и задержан, на него возбудили два уголовных дела - «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Кража».

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