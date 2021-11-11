Юноша погиб в аварии по дороге из Новых Бурас в Старые

ДТП в Новобурасском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 10 ноября в Новобурасском районе ВАЗ-2112 слетел в кювет и перевернулся.
Авария произошла в 18.59 на дороге Новые Бурасы – Старые Бурасы – Динамовский.
По данным областной ГИБДД, 30-летний водитель не справился с управлением допустил съезд в кювет.
Прибывшие медики госпитализировали водителя и констатировали смерть 18-летнего пассажира. Парень скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
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