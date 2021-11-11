В Ленинском районе Саратова остались без отопления детсады, школы, поликлиника и 42 дома

Тепла нет ни в домах ни на улице Вишневая

Ремонтные работы «для повышения надежности трубопровода зимой» решили провести сегодня на улице Вишневая энергетики «Т Плюс».

Раскопаны участки улиц Вишневая, на пересечении с Технической и Тверской.

При этом приостановили подачу отопления и горячей воды в 42 многоквартирных дома. Также без отопления и ГВС остались три детсада, две школы и поликлиника.

Работы обещают закончить к 22.00 сегодня, 11 ноября.

Полный список отключенных от отпления объектов:

МКД пр. 50 лет Октября, 63 МКД пр. 50 лет Октября, 65 МКД пр. 50 лет Октября, 67 МКД пр. 50 лет Октября, 69 МКД пр. 50 лет Октября, 71 МКД пр. 50 лет Октября, 73 МКД ул. Вишневая, 4 МКД ул. Вишневая, 6 МКД ул. Вишневая, 11 МКД ул. Вишневая, 13 МКД ул. Вишневая, 13 А МКД ул. Вишневая, 15 МКД Вишневый проезд, 2А МКД Вишневый проезд, 3 МКД Вишневый проезд, 4 МКД Вишневый проезд, 5 МКД Вишневый проезд, 6 МКД Вишневый проезд, 7 МКД Вишневый проезд, 8 МКД Вишневый проезд, 10 МКД Вишневый проезд, 12 МКД ул. Деловая, 7 МКД ул. Деловая, 9 МКД ул. Деловая, 11 МКД Деловой проезд, 2 МКД Деловой проезд, 3 МКД Деловой проезд, 4 МКД Деловой проезд, 6 МКД Деловой проезд, 8 МКД Деловой проезд, 9 МКД Деловой проезд, 10 МКД Деловой проезд, 11 МКД Деловой проезд, 12 МКД Деловой проезд, 13 МКД Деловой проезд, 14 МКД Деловой проезд, 15 МКД Деловой проезд, 15А (ул. Деловая, 15А) МКД ул. Курдюмская, 86 МКД ул. Курдюмская, 86А МКД ул. Курдюмская, 88 МКД ул. Тверская, 29 МКД ул. Тверская, 29А. Детский сад №95 пр. 50 лет Октября, 65 А СОШ № 94 пр. 50 лет Октября, 75 Городская поликлиника №16 ул. Вишневая, 6 СОШ №76 ул. Вишневая, 16 Детский сад №195 Деловой проезд, 5 Детский сад №46 Деловой тупик, 5.

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