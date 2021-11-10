В Энгельсе супруги погибли в пожаре

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе на улице Ломоносова произошел пожар в многоэтажном доме, в котором погибли два человека.

Вечером 10 ноября на пожаре в многоэтажке в Энгельсе погибли два пенсионера. Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Энгельсе на улице Ломоносова. В МЧС позвонили соседи, которые заметили дым.

Пожарные в ходе тушения огня нашли два тела погибших хозяев квартиры – на диване нашли 80-летнего мужчину, в другой комнате – его 84-летнюю супругу.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, признаков насильственной смерти на телах погибших при внешнем осмотре не обнаружено, при этом мужчина обгорел в открытом огне. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.

- Очаг возгорания располагался в комнате на диване, на котором находилось тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщили в СУ СКР.

Причина возгорания сейчас устанавливается, проверка продолжается.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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