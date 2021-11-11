В Саратове 11 ноября будет слабоморозным

В Саратовской области в четверг 11 ноября ожидается облачная погода с прояснениями.

В течение дня местами ожидаются слабые осадки в виде дождя и мокрого снега.

Утром местами ожидается туман с видимостью 500-1000 м. Ветер с утра будет северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

Температура днём по области -1...+4°, в Саратове днем -3...+1°, без осадков.

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