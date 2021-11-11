Пенсионерка провалилась в погреб в Балакове и погибла

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка смерти 82-летней женщины в погребе.
По предварительным данным, 82-летняя женщина в своей квартире в доме по улице Ленина упала в погреб, сконструированный под лоджией квартиры и погибла.
10 ноября ее обнаружили родственники, не сумев с ней связаться.
В ходе осмотра следователем и судебным медицинским экспертом на лице женщины выявлены кровоподтеки и ссадины. По предварительным данным, она могла оступиться на лестнице, спускаясь в погреб.
- Данная версия проверяется. Для установления причины ее смерти назначено судебно-медицинское исследование. - сообщили "КП-Саратов" в региональном СУ СКР.
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