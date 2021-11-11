Работник из Владивостока зарезал бригадира в Калининске

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Перед судом предстанет ранее судимый житель Владивостока, который совершил несколько преступлений в Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, в июне 2021 года 43-летний житель Владивостока, временно проживавший в Саратове, прибыл в Калининск для работы на стройке. В тот же день вечером 55-летний бригадир в съёмной квартире на улице 50 лет Октября в Калининске, просматривая в своём телефоне Интернет, наткнулся на объявление о том, что этот работник разыскивается полицией за совершение преступления. Бригадир сообщил, что собирается обратиться к правоохранителям и получил от 43-летнего мужчины удар ножом в грудь.

Убийца похитил у бригадира из кармана 6000 рублей, мобильный телефон и ключи от автомобиля «Митсубиси Паджеро» и, угнав авто, уехал в сторону Хвалынска, обчистив банковские карты, найденные в машине. Тело убитого 2 июля обнаружил хозяин квартиры.

Сотрудники саратовской полиции при содействии коллег из соседнего региона задержали подозреваемого в Воронеже, где он скрывался.

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