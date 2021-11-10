В Балаково скончался доставленный в реанимацию старшеклассник

В Балаково умер старшеклассник. Подростку стало плохо на уроке. Его экстренно доставили в больницу, но не смогли спасти, об этом пишет портал Sutynews.ru.

По имеющейся информации, умер ученик школы № 27 Тимофей Ф. Он плохо почувствовал себя и обратился в школьный медпункт. Там ему вызвали скорую и отвезли в Балаковскую городскую больницу, однако в реанимации молодой человек скончался.

Комментариев от правоохранителей пока не поступало.

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