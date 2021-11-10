Жители Саратовской области купили 64 элитных авто за время пандемии

Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней трудности, россияне продолжают активно покупать автомобили премиум-класса.

За период пандемии в Саратовской области было зарегистрировано 695 элитных автомобилей. Также саратовцы приобрели еще 64 машины дороже 10 миллионов рублей.

До столицы саратовцам, конечно, далеко, но они стараются: число премиальных авто выросло на 13,3 процента. Регион занимает 23-е место в стране. По данным издания «FinExpertiza», на 22,4 процента выросло число машин, облагаемых повышенным налогом. Всего элитных авто уже 97,6 тысячи штук. При этом 10,5 тысячи из них стоят от 10 миллионов рублей.

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