Более 11 тысяч жителей Саратовской области вакцинировались за сутки

Темпы вакцинации ускорились

Сегодня, 10 ноября, более 11 тысяч жителей Саратовской области прошли вакцинацию, об этом на своей странице в Инстаграм пишет глава регионального минздрава Олег Костин.

За последние сутки прививку от коронавирусной инфекции сделали 11 016 человек. В ноябре это самый высокий суточный показатель вакцинации.

За прошедшие сутки было сделано 2 295 вызовов «скорой помощи» по области, 1 020 из них приходятся на Саратов и Энгельс. В стационар попали 349 человек за сутки, а выписаны были 402.

Медучреждения потребили 43 тонны кислорода. В стационарах работали 2 542 медика, на дому осмотрено 5 573 пациента. Задействованы 453 автомобиля.

Статистика минздрава

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