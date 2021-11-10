В Татищевском районе строят путепровод, который ждали 25 лет

Стройка в Татищевском районе

В Татищевском районе Саратовской области строят путепровод, который жители региона ждали 25 лет. Роман Бусаргин рассказывает о том, как посетил стройплощадку и пообщался с подрядчиком.

Объект позволит разгрузить переезд на перегоне «Татищево – Курдюм», что очень ждут жители района и ЗАТО поселка Светлый.

Глава района Павел Сурков признался, что идея строительства дороги с путепроводом возникла еще 25 лет назад. При поддержке Вячеслава Володина удалось получить финансирование из федерального бюджета.

Строительство путепровода длиной более 404 метров и прилегающих к нему двух дорожных подъездов должно уложиться в два года. Раскопаны котлованы под опоры, сделана частичная подбетонка на них. На реализацию проекта выделено 821,4 млн рублей, в том числе на 2021 год – 439,2 млн рублей.

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