В Саратове врача подозревают во взятках за липовые сертификаты о вакцинации

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В Саратове следователями СК возбуждено уголовное дело о получении бывшим медицинским работником взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации. Об этом "КП-Саратов" сообщили в региональном СУ СКР.

Уголовное дело о взятке в крупном размере возбуждено Следственным отделом по Волжскому району Саратов СУ СКР по Саратовской области.

Подозреваемый - бывший заведующий отделением одной из поликлиник города Саратова.

- По данным следствия, в период с 1 июня 2021 года по 9 июля 2021 года заведующий отделением одной из поликлиник города Саратова получал взятки в виде денежных средств за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции «COVID-19» с внесением информации о постановке прививки в единую информационную систему здравоохранения, без фактического вакцинирования. Суммы взяток поступали на расчетный счет принадлежащей ему банковской карты. Общая сумма полученного за указанный период незаконного вознаграждения составила 183 500 рублей, - сообщили в региональном СУ СКР.

Взяточника выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.