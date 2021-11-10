Соседи по общежитию в Балакове нашли умершего несколько дней назад мужчину

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове жильцы общежития на проспекте Героев обнаружили в комнате тело скончавшегося соседа. Оно пролежало там несколько дней. Сейчас следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 41-летнего балаковца.

По предварительным данным, 41-летний сосед отсутствовал несколько дней, жильцы наведались в комнату, где он проживал и увидели хозяина комнаты на полу без признаков жизни.

Как сообщили в региональном СУ СКР. после осмотра следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом, повреждений на теле мужчины не выявлено. По предварительным данным, его смерть наступила около двух суток назад, назначено судебно-медицинское исследование для выяснения причин смерти.

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