В Энгельсе перезахоронят погибшего в Крыму летчика

11 ноября в г. Энгельс пройдет церемония перезахоронения останков летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Завтра,11 ноября, на Воскресенском кладбище в Энгельсе состоится церемония перезахоронения останков Алексея Васильевича Владыкина - военного летчика.

Младший лейтенант погиб в ходе боев во время Великой Отечественной войны на территории Крыма.

Владыкин родился в 1921 году в селе Голицыно Новобурасского района Саратовской области.

Останки летчика обнаружены в ходе поисковых работ Крымской Республиканской ассоциацией общественно-поисковых организаций «Отчизна».

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