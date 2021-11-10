В Энгельсе перезахоронят погибшего в Крыму летчика

11 ноября в г. Энгельс пройдет церемония перезахоронения останков летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны
Завтра,11 ноября, на Воскресенском кладбище в Энгельсе состоится церемония перезахоронения останков Алексея Васильевича Владыкина - военного летчика.
Младший лейтенант погиб в ходе боев во время Великой Отечественной войны на территории Крыма.
Владыкин родился в 1921 году в селе Голицыно Новобурасского района Саратовской области.
Останки летчика обнаружены в ходе поисковых работ Крымской Республиканской ассоциацией общественно-поисковых организаций «Отчизна».
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