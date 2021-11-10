Женщину попала под колеса авто на улице Ленина

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 10 ноября в Балакове Саратовской области под колесами машины пострадала женщина.

ДТП произошло в 12:30 у дома № 91 по улице Ленина.

Водитель Renault LOGAN, 40-летний мужчина, допустил наезд на 61-летнюю женщину - пешехода.

Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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