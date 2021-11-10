На Энгельсской авиабазе новобранцев посадят на двухнедельный карантин

Фото сайта Минобороны РФ
Около 400 призывников поступят на службу в ряды Энгельсского соединения дальней авиации.
Молодое пополнение проходит все необходимые профилактические мероприятия в связи с распространением коронавируса.
- Для новобранцев предусмотрено временное размещение в заранее подготовленных помещениях на 14 суток с дезинфицирующими жидкостями, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. За призывниками организовано круглосуточное наблюдение военных медиков. Будет проводится ежедневная четырехразовая термометрия. По окончании карантинных мероприятий новобранцы отправятся в подразделения для дальнейшего прохождения службы, - сообщается на сайте Минобороны РФ.
Части Энгельсского соединения дальней авиации дислоцированы в Саратовской, Калужской и Мурманской областях.
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