На Энгельсской авиабазе новобранцев посадят на двухнедельный карантин

Фото сайта Минобороны РФ

Около 400 призывников поступят на службу в ряды Энгельсского соединения дальней авиации.

Молодое пополнение проходит все необходимые профилактические мероприятия в связи с распространением коронавируса.

- Для новобранцев предусмотрено временное размещение в заранее подготовленных помещениях на 14 суток с дезинфицирующими жидкостями, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. За призывниками организовано круглосуточное наблюдение военных медиков. Будет проводится ежедневная четырехразовая термометрия. По окончании карантинных мероприятий новобранцы отправятся в подразделения для дальнейшего прохождения службы, - сообщается на сайте Минобороны РФ.

Части Энгельсского соединения дальней авиации дислоцированы в Саратовской, Калужской и Мурманской областях.

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