На улице Тархова в Саратове бездомная собака искусала девочку

Следы нападения собаки

Сегодня, 10 ноября, саратовцы пожаловались на то, что Ленинском районе бездомная собака укусила девочку. Следственный комитет проводит проверку.

Информация появилась в Инстаграм-сообществе saratov_trash. По словам автора поста по адресу Тархова 14/Тархова 14А бездомная белая собака напала на ребенка и укусила. На предоставленном снимке видно, что у девочки рана на ноге.

После публикации администрация района сообщила, что заявка на отлов животных без владельцев принята.

Следователи СК также проверяют обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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