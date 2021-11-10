В Саратовской области откроют новую транспортную развязку

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Сегодня, 10 ноября, губернатор Валерий Радаев посетил Балаковский район и оценил ход строительства новой дороги по улице Братьев Захаровых. Она соединяет мост Победы и жилые микрорайоны в островной части города. Проект поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, на месте курировал работы депутат Госдумы Панков.

Продолжается устройство освещения, установка светофоров. Планируется, что транспортная развязка будет открыта 20 ноября.

- Проведена большая работа. Объект важный. Необходимо его ввести в эксплуатацию в срок, - отметил Валерий Радаев.

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