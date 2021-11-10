В Саратовской области создан Совет по содействию развитию хоккея. Документ о создании подписал 9 ноября председатель правительства области Роман Бусаргин. Который и возглавил Совет.

Новая структура должна помогать «в развитии и популяризации этого вида спорта», в том числе деньгами – предусмотрено выделение денег для некоммерческих, муниципальных и государственных организаций.

- Совет будет способствовать обеспечению условий для подготовки команд к успешному выступлению на чемпионатах и соревнованиях, оказывать поддержку организациям, осуществляющим спортивную подготовку хоккеистов, - уточнил в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Состав членов Совета по содействию развитию хоккея

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