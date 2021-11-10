В Саратове три подруги на Lada врезались в дерево

Вчера, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали три девушки, о чем сообщает Госавтоинспекция.

В 3:00 напротив дома 128/130 по Огородной 23-летняя девушка на «Ладе Калина» врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадала сама автоледи и две ее спутницы 21 и 17 лет. С травмами они попали в больницу.

Пострадавший автомобиль

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