Соболезнования родным и близким музыканта выразил Валерий Радаев

В Саратове скончался Народный артист Геннадий Кузьмин, губернатор выразил соболезнования в связи с его смертью.

Геннадий Кузьмин был не только Народным артистом РФ, но и профессором кафедры струнных инструментов Саратовской консерватории. Валерий Радаев выразил соболезнования родным и близким музыканта.

- Геннадий Михайлович жизнь посвятил служению искусству. Его талант и исключительные навыки заслужили непререкаемый авторитет у коллеги учеников. Смерть Геннадия Михайловича стала большой утратой для поклонников и ценителей его творчества, для всего музыкального сообщества региона. Светлая память о нём сохранится в сердцах родных и близких», – говорится в телеграмме Пресс-службы губернатора области.