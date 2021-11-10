Еще две заявки поданы на пост мэра Саратова

Завершается прием заявок на участие в конкурсе на должность главы Саратова. Ранее мы сообщали о пяти кандидатах.

На сегодняшний день в Саратовской городской Думе подходит к концу прием документов на участие в конкурсе на должность главы Саратова. За последние дни заявки на участие в конкурсе подали еще трое саратовцев, в том числе нынешний мэр Михаил Исаев, а также Алексей Мартов и Александр Марьясов. Всего в конкурсе вызвались поучаствовать семь человек.

Напомним, прием документов продлится по 11 ноября. Затем документы претендентов будут рассмотрены конкурсной комиссией.

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