Рабочих в Саратове осудили на 4 года за групповое изнасилование в подвале

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор двум рабочим, которые изнасиловали женщину в подъезде. Злоумышленники отделались сроками в 4 и 4,5 года

Преступление было совершено 20 июня 2021 года. Двое приятелей 46 и 34 лет делали ремонт в одном из домов на проспекте 50 лет Октября. Днем один из них пошел в магазин и по пути встретил 32-летнюю женщину. Мужчина смог разговорить будущую жертву и заманить в подъезд. Там он побил потерпевшую и столкнул ее в подвал. После этого женщину изнасиловали. Сумев добраться до дома, она обратилась в полицию.

Полицейские быстро вычислили злоумышленников. Свою вину они признали. В результате 46-летний нападавший получил 4,5 года колонии, а 34-летний – четыре года колонии строгого режима, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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