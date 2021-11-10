От коронавируса в Саратовской области умерли еще 28 человек

В Саратовской области от коронавируса скончались за минувшие сутки 28 человек. Данные на утро 10 ноября сообщили в федеральном оперштабе.

- Скончались шестнадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 47 до 87 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом, с начала пандемии в Саратовской области от коронавируса умерли 4115 человек.

Напомним, к утру 10 ноября в Саратовской области стало известно о еще 647 случаях заражения COVID-19 за сутки.

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