Исаев подал документы на конкурс на пост главы Саратова

Глава администрации Саратова Михаил Исаев 10 ноября подал документы на участие в конкурсе на пост главы Саратова.

Пресс-служба городской администрации распространила видео процесса - Исаев из своего кабинета главы администрации проходит по коридору в кабинет к подчиненным и подает папку с документами, расписывается в бланках.

Напомним, Исаев является главой администрации Саратова с ноября 2017 года.

На сегодняшний день, таким образом, на конкурс подали документы уже пять человек.

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