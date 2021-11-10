Исаев подал документы на конкурс на пост главы Саратова

Глава администрации Саратова Михаил Исаев 10 ноября подал документы на участие в конкурсе на пост главы Саратова.
Пресс-служба городской администрации распространила видео процесса - Исаев из своего кабинета главы администрации проходит по коридору в кабинет к подчиненным и подает папку с документами, расписывается в бланках.
Напомним, Исаев является главой администрации Саратова с ноября 2017 года.
На сегодняшний день, таким образом, на конкурс подали документы уже пять человек.
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