В вузах Саратовской области коронавирусом заразились 411 студентов

На сегодняшний день, 10 ноября, в семи ВУЗах Саратовской области коронавирусом заразились 411 студентов. Больше всего зараженных в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Николая Чернышевского: там коронавирус подтвердили у 93 студентов. Среди сотрудников заразились 40 человек.

Шесть ВУЗов Саратовский области с 8 ноября приступили к занятиям в очном режиме. Остальные 12 ВУЗов, в которых учатся 49,7 тысяч студентов, до 13 ноября учатся в дистанционном формате.

По данным Роспотребнадзора уже привито 66,1 тысяч работников образования, 87,4 процента (от общего количества работников – 75,6 тысяч человек. Первым компонентом привились 37,3 тысяч работников; двумя компонентами – 28,8 тысяч работников.

В 17 ВУЗах вакцинацию прошли 11,7 тысяч студентов: 17 процентов от общего числа, которое составляет 69 тысяч человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.